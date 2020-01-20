На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В понедельник, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела по украинским позициям были осуществленны в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи населенного пункта Павлополь и рядом с Марьинкой.

Кроме того, пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Майского, рядом с Луганским, три раза недалеко от населенного пункта Орехово.

"Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.

Кроме того, 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.