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На Донбассе погиб украинский военный, 10 ранены

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 07:21
На Донбассе погиб украинский военный, 10 ранены
Иллюстративное фото (ООС)

Оккупационные войска применили беспилотники

На Донбассе за минувшие сутки, 18 января, зафиксированы очередные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, в результате чего погиб один украинский военный и 10 получили ранения. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески, рядом с Красногоровкой, а неподалеку Павлополя противник с беспилотника сбросил два гранатометных выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

Также нарушения зафиксированы в районе населенных пунктов Васильевка и Ореховое.

"Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отметили в ООС.

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Напомним, 17 января боевики на Донбассе обстреляли беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ неподалеку от оккупированного Луганска.

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