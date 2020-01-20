ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб военный ООС

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 07:27
На Донбассе погиб военный ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксированы 11 обстрелов за сутки, в том числе из запрещенного вооружения

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 19 января в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военный. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку населенного пункта Пески, семь раз - вблизи населенного пункта Орехово. Выстрелы зафиксированы также рядом с Новоолександровкой и вблизи Новотошковского.

"Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского... За текущие сутки потерь нет", - добавили в ООС.

На Донбассе погиб военный ООСНа Донбассе погиб военный ООС

Напомним, 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.

Сайдик ответил на вопрос, кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Новости Украины Донбасспогиблиобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь