На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів:
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Нагадаємо, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів.
Крім того, 18 січня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий і 10 отримали поранення.