На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

Боевики 10 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в субботу, 18 августа погиб один украинский военнослужащий . Еще один был ранен, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток, от 7:00 до 1:00 российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутове, Павлополь, Лебединское и Широкино. Наряду с этим, в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм", - сообщили в пресс-центре.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Напомним,пророссийские боевики 14 августа 2018 года с зенитной установки обстреляли населенный пункт Золотое на Донбассе.