В ЕС заявили, что почти 4,4 тыс. гуманитарных работников пострадали в зонах конфликта за 20 лет

В зонах конфликта продолжаются нападения на гуманитарных работников

В зонах конфликта за 20 лет жертвами стали почти 4,4 тыс. гуманитарных работников. Об этом говорится в заявлении верховного представитель Евросоюза, заместителя председателя Еврокомиссии Федерики Могерини и члена ЕК по гуманитарной помощи и урегулированию кризисных ситуаций Христоса Стилианидиса в преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи.

Как отмечается в заявлении, чаще всего жертвами конфликтов становится гражданское население, вместе с тем, продолжаются нападения и на гуманитарных работников.

"За последние двадцать лет жертвами крупных насильственных актов стали почти 4 400 гуманитарных работников. Более половины из них были убиты. Международное гуманитарное право обязывает все стороны конфликтов обеспечивать безопасность гуманитарных работников, а также беспрепятственный и постоянный доступ нуждающихся людей к гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе патрулей миссии ОБСЕ. Также сообщалось, что в Луганской области недалеко от населенного пункта Березовское во время мониторинга ситуации в районе линии разведения наблюдателями ОБСЕ, произошел обстрел беспилотника СММ.