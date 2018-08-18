На Донбасі загинув українский військовий, ще один отримав поранення

Бойовики 10 разів порушили перемир'я

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у суботу, 18 серпня загинув один український військовослужбовець. Ще одного поранено, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що упродовж поточної доби, від 7:00 до 1:00 години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, в районі Авдіївки ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм", - повідомили у прес-центрі.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув та один отримав поранення.

Нагадаємо,проросійські бойовики 14 серпня 2018 року з зенітної установки обстріляли населений пункт Золоте на Донбасі.