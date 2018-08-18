Бойовики з зенітної установки обстріляли Золоте, - СЦКК

На місце події виїзджали спостерігачі української сторони СЦКК

Проросійські бойовики 14 серпня 2018 року з зенітної установки обстріляли населений пункт Золоте на Донбасі. Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, українська сторона СЦКК зафіксувала чергові порушення мінських домовленостей з боку бойовиків на Донбасі.

"17 серпня 2018 року до української сторони СЦКК надійшло повідомлення від представників місцевої громади населеного пункту Залізне про обстріл, який стався 14 серпня поточного року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місце події виїзджали спостерігачі української сторони СЦКК. Як було встановлено, внаслідок обстрілу було пошкоджено оселю у триповерховому будинку по вулиці Папаніна - зафіксовані пошкодження вікон, дверей та меблі в помешканні.

"Обстріл вівся із застосуванням зенітної установки ЗУ-23-2, рештки снаряда якої виявлені на місці події", - зазначають у штабі.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції об’єднаних сил 17 серпня бойовики 40 разів обстрілювали українські позиції, двоє українських військових отримали легкі поранення.