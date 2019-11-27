На Донбассе один военнослужащий получил боевую травму

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 27 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям украинских военнослужащих российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку от Пивденного с РПГ и автоматических гранатометов и вблизи Шумов из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по нашим укреплениям у Марьинки.

"С начала текущих суток боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, СММ ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Как сообщили в ОБСЕ, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.