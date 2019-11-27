На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики произвели 12 обстрелов

В течение минувших суток, 26 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации использовали в районе проведения операции Объединенных сил запрещенное Минском вооружение. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 12 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Зафиксировали огонь неподалеку Луганского, дважды возле Крымского, вблизи Новотошковского, возле Троицкого, Старогнатовки, дважды вблизи Широкиного, возле Березового.

"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было", - отметили в ООС.

Напомним, в районе проведения ООС 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, боевики продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3.