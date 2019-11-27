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На Донбасі один військовослужбовець отримав бойову травму

Новини » Надзвичайні події     27.11.2019 - 18:14
На Донбасі один військовослужбовець отримав бойову травму
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 27 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських військовослужбовців російські окупаційні війська здійснили два обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік від Південного з РПГ і автоматичних гранатометів і поблизу Шумів з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вів вогонь по нашим укріплень у Мар'їнки.

"З початку поточної доби бойову травму в результаті обстрілу отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, СММ ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Як повідомили в ОБСЄ, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

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