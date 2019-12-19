На Донбассе один украинский военный получил ранение

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов
На Донбассе, за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики обстреляли подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб местный житель", - сообщили в штабе ООС.
С начала суток 19 декабря боевики огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.
Напомним, по данным генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил (ООС) погибли 97 украинских военных.
По данным ООС, потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. В частности, 22 боевика были ликвидированы, еще 22 - санитарные потери противника.