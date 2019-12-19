На Донбасі один український військовий дістав поранення

На Донбасі, минулої доби, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли підрозділи ЗСУ з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли поблизу Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

в районі населеного пункту Березове - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд з Водяним - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець", - повідомили в штабі ООС.

З початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат з боку ЗСУ немає.

Нагадаємо, за даними генштабу з початку 2019 року на Донбасі в районі Операції об'єднаних сил (ООС) загинули 97 українських військових.

За даними ООС, втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи. Зокрема, 22 бойовики були ліквідовані, ще 22 - санітарні втрати противника.