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На Донбассе в результате обстрелов получил ранения украинский военнослужащий

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 18:09
На Донбассе в результате обстрелов получил ранения украинский военнослужащий
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня четыре раза, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новолуганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил, а именно недалеко от населенного пункта Березовое, у Водяного и вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

"Сегодня, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 18 декабря на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранение получил один украинский военнослужащий. Боевики три раза нарушили режим прекращения огня в районе Новолуганского, Березового и Водяного.

Кроме того, во вторник, 17 декабря, на Донбассе погиб один украинский военный из состава Объединенных сил. Украинский военнослужащий получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков.

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