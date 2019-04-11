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На Донбассе при обстрелах ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 08:27
На Донбассе при обстрелах ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелы

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе при обстрелах ранения получили еще трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Опытного, Песков, Павлополя, Каменки, Широкино, Авдеевки, Новозвановки и Станицы Луганской.

"Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с утра 11 апреля противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия военных в районе населенного пункта Водяное. Во время обстрела один боец получил ранение. Потери боевиков уточняются.

На Донбассе при обстрелах ранены трое украинских военных

 

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Накануне российская сторона в Минске сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп, требуя прямого диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также отказавшись обсуждать освобождение украинских пленных.

 

 

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Темы: Новости ООС
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