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В ТКГ заявили о необходимости пасхального перемирия на Донбассе

Новости » Политика    10.04.2019 - 20:42
В ТКГ заявили о необходимости пасхального перемирия на Донбассе
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

ТКГ договорилась провести видеоконференцию 18 апреля для согласования перемирия

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске заявила о необходимости объявления пасхального перемирия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартина Сайдика заявил, чобсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности.

"В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно", - отметил Сайдик.

Подгруппа также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. Участники же экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании "Вода Донбасса" в связи с перебоями электроснабжения.

Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование как компании "Вода Донбасса", так и всех других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш представил результаты своего визита на Донбасс, который состоялся 3-9 апреля.

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 24 апреля.

Напомним, сегодня российская сторона в Минске во время переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп.

Отметим, последние переговоры в Минске по ситуации на востоке Украины проходили 27 марта. В тот день Россия категорически отказалась обсуждать вопрос обмена заключенными.

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