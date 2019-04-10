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Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске

Новости » Политика    10.04.2019 - 13:47
Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске
Фото: зал заседаний в Минске (president-hotel.by)

РФ отказывается от работы в Минске до результатов выборов в Украине

Российская сторона в Минске во время переговоров в Тристоронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она отметила, что представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО", и ждут результатов выборов в Украине.

"РФ в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов", - говорится в сообщении.

В то же время в Twitter Министерства иностранных дел Беларуси сообщается, что переговоры продолжаются. 

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении. 

Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске

Напомним, последние перговоры в Минске по ситуации на востоке Украины проходили 27 марта. В тот день Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля. Российская сторона не желает обсуждать обмен заложниками как в формате 25/25, так и в узком формате.

Также сообщалось, что в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке страны. 

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