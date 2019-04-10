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На Донбассе за день ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 18:22
На Донбассе за день ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск

На Донбассе с начала текущих суток, 10 апреля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск, в результате обстрелов ранения получили двое военных ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики три раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши опорные пункты в районе наеденного пункта Опытное, Пески, Павлополь, Широкино, Авдеевка.  

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 9 апреля, боевики выпустили 31 мину калибра 120 и 82 мм в сторону украинских военнослужащих. 

8 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, трое получили ранения.

На Донбассе ранен один украинский военный На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов
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