На Донбассе обнаружили незаконную заготовку угля на 2 млн гривен

Фото: место происшествия (facebook.com/pressjfo.news)

Было изъято около 200 тонн угля

Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, обнаружил вблизи Покровская (Донецкая область) незаконную заготовку каменного угля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как отмечается, 3 января было установлено площадку, на которой осуществляется деятельность по заготовке, дроблении каменного угля с целью реализации, без соответствующих разрешительных документов.

Каменный уголь неустановленного происхождения в количестве около 200 тонн и спецтехнику на общую сумму 2 млн. гривен изъяли. В отношении лица, причастного к незаконной деятельности, составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 Куоап.

Фото: место происшествия (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что у Украины есть обоснованные подозрения, что Российская Федерация (РФ) продает украинский уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области в Тошковской шахте, которая принадлежит ДКБ "Первомайскуголь", лежит 45 тонн угля, реализацией которого не занимается предприятие.