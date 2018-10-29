В Луганской обл. из шахты не забирают добытый уголь и не выплачивают зарплату горнякам

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Во многих шахтах региона горнякам не выплачивают заработную плату

В Луганской области в Тошковской шахте, которая принадлежит ДКБ "Первомайскуголь", лежит 45 тонн угля, реализацией которого не занимается предприятие. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу".

Как отмечают правозащитники, добытый уголь лежит уже несколько лет. В то же время во многих шахтах региона горнякам не выплачивают заработную плату.

Правозащитники отмечают, что подобная ситуация сложилась на многих шахтах региона.

В свою очередь группа "Восток-SOS-освобожденные города" сообщает, что в Тошковской шахте также с 1974 года не проводилась модернизация (шахта действует с 1932 года).

"Оборудование изношено на 70%, а добыча угля производится с помощью отбойного молотка, что является давно устаревшей технологией", - говорится в сообщении.

Напомним, задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен. Такие данные на прошлой неделе привел министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 млн гривен в специальный фонд бюджета для погашения долгов по зарплате перед шахтерами.