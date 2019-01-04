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На Донбасі виявили незаконну заготівлю вугілля на 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 11:58
На Донбасі виявили незаконну заготівлю вугілля на 2 млн гривень
Фото: місце події (facebook.com/pressjfo.news)

Було вилучено близько 200 тонн вугілля

Спецпідрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) України, який залучений до складу Об’єднаних сил, виявив поблизу Покровська (Донецька область) незаконну заготівлю кам'яного вугілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС

Як зазначається, 3 січня було встановлено майданчик, на якому здійснюється діяльність щодо заготівлі, дроблення кам’яного вугілля з метою реалізації, без відповідних дозвільних документів.

Кам’яне вугілля невстановленого походження у кількості близько 200 тонн та спецтехніку на загальну суму 2 млн. гривень вилучили. У відношенні особи, причетної до незаконної діяльності, складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.164 КУпАП.

Фото: місце події (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін повідомляв, що в України є обґрунтовані підозри, що Російська Федерація (РФ) продає українське вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та Польщі. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луганській області в Тошковській шахті, яка належить ДКХ "Первомайськвугілля", лежить 45 тон вугілля, реалізацією якого не займається підприємство

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