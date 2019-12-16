На Донбассе с начала суток удерживается режим "тишины"

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

От начала текущих суток, 16 декабря, на Донбассе вооруженных провокаций на линии боевого столкновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что информация актуальна по состоянию на 12:00.

"С начала текущих суток, 16 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Однако, в течение прошлых суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате чего два украинских военнослужащих получили ранения.

Но со стороны украинской власти сегодня было сделано заявление о дате объявления нового перемирия на Донбассе. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что новое перемирие будет объявлено 20 или 21 декабря.

Также по словам Пристайко, изменения в Конституцию о децентрализации вносятся для выполнения минских соглашений в части конституционной реформы.