ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі з початку доби утримується режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 13:10
На Донбасі з початку доби утримується режим "тиші"
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби обстріли на Донбасі не зафіксовані

Від початку поточної доби, 16 грудня, на Донбасі збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Наголошується, що інформація актуальна станом на 12:00.

"З початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Однак, протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті чого два українських військовослужбовців отримали поранення.

Але з боку української влада сьогодні була зроблена заява про дату оголошення нового перемир'я на Донбасі. Глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що нове перемир'я буде оголошено 20 або 21 грудня.

Також за словами Пристайко, зміни до Конституції щодо децентралізації вносяться для виконання мінських угод в частині конституційної реформи.

На Донбасі поранення дістали два українські військовослужбовці На Донбасі поранення отримав український військовий
Новини України режим прекращения огняООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся