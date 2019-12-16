На Донбасі з початку доби утримується режим "тиші"

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби обстріли на Донбасі не зафіксовані

Від початку поточної доби, 16 грудня, на Донбасі збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Наголошується, що інформація актуальна станом на 12:00.

"З початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Однак, протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті чого два українських військовослужбовців отримали поранення.

Але з боку української влада сьогодні була зроблена заява про дату оголошення нового перемир'я на Донбасі. Глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що нове перемир'я буде оголошено 20 або 21 грудня.

Також за словами Пристайко, зміни до Конституції щодо децентралізації вносяться для виконання мінських угод в частині конституційної реформи.