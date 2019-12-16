Пристайко назвал дату объявления нового перемирия на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Новое перемирие на Донбассе могут объявить в конце декабря

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Пристайко отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.

"Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.

Ранее в Кремле заявили что президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины.

Отметим, на Донбассе в течение прошлых суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Также в штабе ООС сообщали, что российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Добавим, Владимир Зеленский в комментарии "Россия 1" заявил, что встречи в нормандском формате по Донбассу дают возможность добиться результата - конец войны в Украине.