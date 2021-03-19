На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В пятницу, 19 марта, на Донбассе сохраняется режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Как отмечается, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

"В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера во время заседания политических советников "нормандской четверки" глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 18 марта, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

Добавим, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.