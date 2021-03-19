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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Новина українською → Донбасс, Пятница 19 марта 2021 17:56
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 марта, на Донбассе сохраняется режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

"В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

Напомним, вчера во время заседания политических советников "нормандской четверки" глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 18 марта, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

Добавим, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.

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