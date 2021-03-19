На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

У п'ятницю, 19 березня, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Як наголошується, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

"Протягом поточної доби, 19 березня обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціях українських захисників не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора під час засідання політичних радників "нормандської четвірки" глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за минулу добу, 18 березня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув.

Додамо, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики відновлюють військову присутність на ділянці розведення сил на Донбасі. Окупанти розмістили міни поблизу Золотого.