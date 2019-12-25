На Донбассе с начала года погибли 18 мирных жителей

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что с начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Україна.

Как отмечается, с начала года 127 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на Донбассе.

"С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - говорится в ответе СММ ОБСЕ.

По данным наблюдателей, за год зафиксировано около 300 тыс. нарушений режима прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала года погибли 110 военнослужащих.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.Так, в пятницу, 20 декабря, оккупационные войска дважды отказывали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы вблизи населенного пункта Верхнеширокинского. Свои действия боевики объясняли проведением работ по разминированию.

Добавим, что СММ ОБСЕ с вечера субботы по вечер воскресенья зафиксировала увеличение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом, до 415. Так, в Донецкой области произошло 370 взрывов. Большинство возле Ломакино, Светлодарска и Черненко.