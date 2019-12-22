Боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Наблюдателей задерживают на блокпостах и не пропускают в некоторые районы

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ.

Так, в пятницу, 20 декабря, оккупационные войска дважды отказывали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы вблизи населенного пункта Верхнеширокинское. Свои действия боевики объясняли проведением работ по разминированию.

В тот же день на железнодорожной станции "Красная Могила" в оккупированной Вознесеневке вооруженный представитель бандформирований приказал патрулю наблюдателей ОБСЕ покинуть этот район.

"Не осуществив сплошного разминирования, удаления неразорвавшихся боеприпасов и других препятствий, стороны и дальше отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться отдельными дорогами, которые ранее были определены как важные для осуществления эффективного мониторинга миссией и для передвижения гражданских лиц", - добавили в ОБСЕ.

Напомним, в субботу, 21 декабря, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4, где произошло разведение сил и средств. Обстрел из минометов 82-го калибра велся со стороны оккупированного Золотого-5. Среди гражданских пострадавших и жертв нет.