ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе на выходных

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Большинство взрывов зафиксировали в Донецкой области

Специальная мониторинговая мисия (СММ) ОБСЕ нав выходных зафиксировала увеличение обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что с вечера субботы по вечер воскресенья зафиксировала увеличение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом, до 415. Так, в Донецкой области произошло 370 взрывов. Большинство возле Ломакино, Светлодарска и Черненко.

Организация также заметила 45 взрывов в Луганской области. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах недалеко от н.п. Калиновое и на юго-восток от н.п. Попасная".

Ранее сообщалось, что с начала суток 23 декабря до 18:00 в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня три раза.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибли 110 военных в 2019 году. Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.