На Донеччині з початку року загинули 18 мирних жителів

Моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що з початку 2019 року на Донбасі загинули, щонайменше, 18 мирних жителів по обидві сторони фронту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

Як зазначається, з початку року 127 мирних жителів отримали поранення в результаті обстрілу на Донбасі.

"З початку 2019 року спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", - йдеться у відповіді СММ ОБСЄ.

За даними спостерігачів, за рік зафіксовано близько 300 тис. порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил з початку року загинули 110 військовослужбовців.

Крім того, незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.Так, у п'ятницю, 20 грудня, окупаційні війська двічі відмовляли спостерігачам ОБСЄ в проїзді на непідконтрольний ділянку кордону поблизу населеного пункту Верхнеширокинского. Свої дії бойовики пояснювали проведенням робіт з розмінування.

Додамо, що СММ ОБСЄ з вечора суботи до вечора неділі зафіксувала збільшення вибухів на Донбасі, порівняно з минулим звітом, до 415. Так, у Донецькій області сталося 370 вибухів. Більшість біля Ломакино, Світлодарська та Черненко.