На Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики продолжают поддерживать напряженность на линии разграничения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, вчера,5 ноября, не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. В штабе также отмечают, что противник избегает активных столкновений, однако пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Сегодня, 6 ноября, один обстрел зафиксировано вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось, потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные силы, которые принимают участие в операции на Донбассе, провели учения с использованием средств противовоздушной обороны и ударной авиации.

Как сообщает украинская разведка, оккупационные администрации требуют у предприятий неподконтрольного украинским властям Донбасса запчасти для ремонта военной техники.