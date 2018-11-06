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На Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики продолжают поддерживать напряженность на линии разграничения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, вчера,5 ноября, не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. В штабе также отмечают, что противник избегает активных столкновений, однако пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Сегодня, 6 ноября, один обстрел зафиксировано вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось, потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков получили ранения.

На Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные силы, которые принимают участие в операции на Донбассе, провели учения с использованием средств противовоздушной обороны и ударной авиации.

Как сообщает украинская разведка, оккупационные администрации требуют у предприятий неподконтрольного украинским властям Донбасса запчасти для ремонта военной техники.

 

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