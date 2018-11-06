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На Донбасі минула доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 08:21
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики продовжують підтримувати напруженість на лінії розмежування

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, вчора,5 листопада, не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль і Гнутове. У штабі також відзначають, що противник уникає активних зіткнень, однак намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

"В результаті бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Сьогодні, 6 листопада, один обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалося, втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, минулої доби двоє бойовиків отримали поранення.

На Донбасі минула доба обійшлася без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднані сили, які беруть участь в операції на Донбасі, провели навчання з використанням засобів протиповітряної оборони і ударної авіації.

Як повідомляє українська розвідка, окупаційні адміністрації вимагають у підприємств непідконтрольного владі Донбасу запчастини для ремонту військової техніки.

 

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