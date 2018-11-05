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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 18:33
Фото: украинские военные (turchynov.com)
Фото: украинские военные (turchynov.com)

На Донбассе зафиксировано пять обстрелов украинских позиций

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 5 ноября 2018 года, обошлось без потерь в рядах украинских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, по состоянию на 18:00 5 ноября на Донбассе зафиксировано пять обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. В частности, два раза боевики вели обстрелы в районе Павлополя из станковых противотанковых гранатометов.

Также отмечается, что боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям объединенных сил в районе Красногоровки и Гнутово.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 ноября в Донецкой области боевики прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих ООС и КПВВ "Марьинка".

Отметим, что контрольные пункты пропуска на Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября, пересекли 31,8 тысяч человек.

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Темы: Новости ООС
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