Боевики требуют у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР

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Боевики требуют у транспортных компаний разукомплектовать до 25% рабочих грузовых автомобилей

Для ремонта неисправной военной техники боевиков российские оккупационные администрации разослали письма транспортным компаниям Донбасса с требованием предоставить нужные запчасти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

В частности, как выяснили в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны, боевики восстанавливают поврежденную и неисправную военную технику соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ. Необходимых деталей, которые поставляют с территории России, не хватает.

"Объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости. В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей", - сообщили в ГУР.

Требования боевиков вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях. Они вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, что грозит продолжительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.

Напомним, недавно украинская разведка узнала, что боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов.