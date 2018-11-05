Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В рамках учений расчеты зенитно-ракетных войск отработали поражение целей

Объединенные силы, которые принимают участие в операции на Донбассе, провели учения с использованием средств противовоздушной обороны (ПВО) и ударной авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в ходе учений украинские военные провели тренировку боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. Кроме того, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Об’єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації. Відео Об’єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації. Відео #ООС #операція_ОС_ЗСУ На виконання наказу Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва пройшла перевірка готовності чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням. Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей. А екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 4 листопад 2018 р.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает противовоздушную оборону одним из важных приоритетов для Украины. В начале ноября он посетил испытания модернизированных зенитно-ракетных комплексов - С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор" и "Оса-АКМ".

Отметим, в начале месяца Воздушные силы провели учебные стрельбы в Херсонской области. Военные отрабатывали поражение беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.