На Донбассе из-за коронавируса введут ограничительные меры на КПВВ

Командование Объединенных сил приняло решение о введении ограничительных мер на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе из-за опасности распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, в связи с распространением коронавируса на оккупированных территориях, с утра 7 марта на всех КПВВ будут введены ограничительные меры.

Так, все лица, которые намерены пересечь линию разграничения, будут проходить обязательную процедуру осмотра и температурный скрининг. В случае выявления симптомов коронавируса COVID-19, к лицам будут применять ограничительные меры.

Отмечается, что граждане, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, в случае подозрения на коронавирус, будут доставляться в определенное специализированное медучреждение. Для этого на КПВВ дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что на оккупированных территориях Донбассе не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Минздра также полностью владеет информацией о распространении вируса в мире.

Также РБК-Украина писало, что на границе с Россией у пассажира рейсового автобуса "Москва-Киев" заподозрили заражение коронавирусом. У мужчины при осмотре была зафиксирована температура 39,3. После прохождения больным экспресс-теста, ему был поставлен диагноз - грипп.