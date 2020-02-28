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На оккупированном Донбассе случаев коронавируса не зафиксировано, - Минздрав

Новости » Общество     28.02.2020 - 12:54
На оккупированном Донбассе случаев коронавируса не зафиксировано, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

По словам Виктора Ляшко, Минздрав полностью владеет информацией о распространении вируса в мире

На временно оккупированных территориях Донбасса не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Министерство здравоохранения полностью владеет информацией о распространении вируса в мире.

"У нас есть все данные о зарегистрированных случаях коронавируса в мире. Мы отслеживаем полностью. Мы пересматриваем свое сообщение со странами, в которых зарегистрированы случаи. На сегодня мы не видим зафиксированных случаев ни в Украине, ни на оккупированных территориях нашей страны. Поэтому тактика общая для всех. В дальнейшем, в случае фиксации случаев, мы будем пересматривать наши алгоритмы", - заявил Ляшко.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что коронавирус зафиксирован в 46 странах. Так, по состоянию на утро 28 февраля 2020 года было зарегистрировано 83 389 случаев заболевания COVID-19, из них 2858 были смертельными. Вместе с тем, 36 569 (43,8%) человек выздоровели.

Также РБК-Украина сообщало, что 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты для выявления коронавируса.

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