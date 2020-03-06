На границе с РФ пассажира автобуса госпитализировали из-за подозрений на коронавирус

Экспресс-тест не подтвердил заболевание на коронавирус
В Черниговской области на КПП "Гремяч", что на границе с Россией, пассажира рейсового автобуса "Москва-Киев" госпитализировали с подозрением на коронавирус, тест заболевание не подтвердил. Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в Facebook.
По его словам, у мужчины при осмотре была зафиксирована температура 39,3.
"Был собран оперативный штаб при Управлении здравоохранения. Было выяснено, что мужчина находился на заработках в России. Со слов: спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю. Насморк и кашель. Больного доставили в инфекционное отделение КНП "Новгород-Северской ЦРБ", - сообщил Пропопенко.
После прохождения больным экспресс-теста, ему был поставлен диагноз грипп.
"Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы. Больной согласился остаться еще на некоторое время в больнице", - отметил глава Черниговской ОГА.
После прохождения теста, автобус был отправлен по маршруту, а пассажирам раздали средства дезинфекции.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине зафиксирован единственный случай коронавируса. Мужчину с коронавирусом выявили в Черновцах 3 марта. На данный момент состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры на протяжении дня.
Также сообщалось, что в Закарпатской области вечером 5 марта в инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом. Она недавно вернулась из Италии.