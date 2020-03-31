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На Донбассе в ходе обстрела ранены еще двое бойцов

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 18:21
На Донбассе в ходе обстрела ранены еще двое бойцов
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ситуация обострилась на Луганском направлении

В результате обстрела на Донбассе ранения получили еще двое бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Луганском направлении в результате очередного обстрела двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь.

Действия боевиков не остались безответными и силы ООС подавили огневую активность противника.

На Донбассе в ходе обстрела ранены еще двое бойцов

Напомним, сегодня на Донбассе в ходе выполнения боевых задач украинский военнослужащий подорвался на противопехотной мине. Инцидент произошел в районе населенного пункта Катериновка Луганской области. По предварительным данным украинского штаба, мина была российского производства. Она относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Отметим, вчера, 30 марта, противник на Донбассе 14 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо - получили ранения. Также сообщалось, что украинский боец погиб в результате снайперского огня. Обстрелы фиксировались в основном на Донецком направлении.

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