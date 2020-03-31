На Донбассе боевики выпустили 20 мин по украинским позициям

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Боевики трижды нарушали режим "тишины"

На Донбассе с начала суток, 31 марта, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве обороны.

Сообщается, что все обстрелы боевиков были на Донецком направлении. Использовались минометы, гранатометы и пулеметы.

"У Опытного после 7 утра начал раздаваться вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с не запрещенного вооружения быстро заставили его замолчать. Около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра. А неподалеку Каменки оккупанты провели огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 31 марта на Донбассе вблизи Катериновки на противопехотной мине подорвался украинский военный. По информации штаба ООС, мина была российского производства и запрещенная Женевскими конвенциями. Состояние украинского воина тяжелое.

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 30 марта, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще четверо получили ранения. Всего боевики 18 раз нарушали режим прекращения огня.