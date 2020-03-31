На Донбасі в ході обстрілу поранено ще двох бійців

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ситуація загострилася на Луганському напрямку

В результаті обстрілу на Донбасі поранення отримали ще двоє бійців Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що на Луганському напрямку в результаті чергового обстрілу двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Постраждалих оперативно доставили у військовий госпіталь.

Дії бойовиків не залишилися без відповіді і сили ООС придушили вогневу активність супротивника.



Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в ході виконання бойових завдань український військовослужбовець підірвався на протипіхотній міні. Інцидент стався в районі населеного пункту Катеринівка Луганської області. За попередніми даними українського штабу, міна була російського виробництва. Вона відноситься до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Відзначимо, вчора, 30 березня, противник на Донбасі 14 раз порушив режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув, четверо - отримали поранення. Також повідомлялося, що український боєць загинув в результаті снайперського вогню. Обстріли фіксувалися в основному на Донецькому напрямку.



