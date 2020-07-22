На Донбассе еще один военный получил ранение

Боевики обстреляли позиции вблизи Пищевика
На Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов еще один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли украинские позиции у населенного пункта Пищевик из автоматических станковых гранатометов.
Военного с осколочным ранением эвакуировали в медучреждение. Его состояние - удовлетворительное.
С начала суток, 22 июля, в результате обстрелов боевиков получили ранения трое военнослужащих.
Напомним, сегодня боевики шесть раз нарушили "тишину".
Кроме того, в Луганской области произошел пожар из-за обстрела боевиков.