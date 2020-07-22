На Донбасі ще один військовий отримав поранення

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли позиції поблизу Пищевика

На Донбасі бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих ще один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики обстріляли українські позиції біля населеного пункту Пищевик з автоматичних гранатометів станкових.

Військового з осколковим пораненням евакуювали в медустанову. Його стан - задовільний.

З початку доби, 22 липня, в результаті обстрілу бойовиків отримали поранення троє військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні бойовики шість разів порушили "тишу".

Крім того, в Луганській області сталася пожежа через обстріл бойовиків.