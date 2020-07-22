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Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, двое военных ранены

Среда 22 июля 2020 17:40
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, двое военных ранены
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Боевики шесть раз нарушили "тишину"

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики во время обстрелов применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм по украинским позициям вблизи Майорска. По опорным пунктам Хутора Вольный боевики совершили обстрелы из гранатометов и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вражеские обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы неподалеку Марьинки и Лебединского.

Кроме того, боевики из беспилотника сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25 по защитникам Богдановки.

На участках разведения обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, 21 июля боевики девять раз нарушили режим "тишины", погиб военнослужащий, еще один получил ранение.

Кроме того, в Луганской области произошел пожар из-за обстрела боевиков.

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