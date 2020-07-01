На Донбасі двоє військових дістали поранення

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", - повідомили в штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Невельського. Там окупанти застосували міномети 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також бойовики обстрілювали українських військових поблизу Водяного, Авдіївки та Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь поблизу Новотошківського, Новозванівки, Луганського, Зайцевого та Хутора Вільного.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний", - зазначили у штабі ООС.

За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох бойовиків. За уточненими даними розвідників, в період з 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли, втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулий тиждень на Донеччині ліквідували десять бойовиків, ще дев'ять отримали поранення.

Крім того, на вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних жителів Донбасу.

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Автор: Надія Собенко