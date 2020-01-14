На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинских позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы три обстрела, а именно неподалеку Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельское.

Также пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и вблизи Крымского.

"Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации в сторону позиций украинских военных в районе проведения ООС на Донбассе выпустили более трех десятков мин.

Кроме того, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.