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На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 18:08
На Донбасі двоє українських військових отримали поранення
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українських позиції заборонених мінськими угодами 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" були зафіксовані три обстрілу, а саме неподалік Новотроїцького та Мар'їнки, а також поблизу населеного пункту Невельске.

Також п'ять обстрілу противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - поруч з Луганським, тричі в районі населеного пункту Оріхово і поблизу Кримського.

"Сьогодні, 14 січня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації в бік позицій українських військових в районі проведення ООС на Донбасі випустили більше трьох десятків мін.

Крім того, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар'їнка.

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