На Донбассе боевики выпустили более 30 мин за сутки

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксировали 6 обстрелов, потерь в составе ООС нет

Более трех десятков мин выпустили за прошедшие сутки, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации в сторону позиций украинских военных в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что за сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня, применив также запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись рядом с Васильевкой, неподалеку населенных пунктов Зайцевое, Луганское и Новолуганское. Рядом с Ореховим противник выпустил 20 мин из 120-мм минометов и 10 мин из минометов калибра 82 мм

Вблизи с Новотошковским боевики выпустили по 3 мины из минометов калибра 120 мм и 82 мм

"Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

Напомним, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.