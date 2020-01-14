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На Донбассе боевики выпустили более 30 мин за сутки

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 07:17
На Донбассе боевики выпустили более 30 мин за сутки
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксировали 6 обстрелов, потерь в составе ООС нет

Более трех десятков мин выпустили за прошедшие сутки, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации в сторону позиций украинских военных в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что за сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня, применив также запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись рядом с Васильевкой, неподалеку населенных пунктов Зайцевое, Луганское и Новолуганское. Рядом с Ореховим противник выпустил 20 мин из 120-мм минометов и 10 мин из минометов калибра 82 мм

Вблизи с Новотошковским боевики выпустили по 3 мины из минометов калибра 120 мм и 82 мм

"Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

На Донбассе боевики выпустили более 30 мин за суткиНа Донбассе боевики выпустили более 30 мин за сутки

Напомним, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.

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