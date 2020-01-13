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На Донбасс передали 20 тонн гуманитарной помощи

Новости » Общество     13.01.2020 - 20:47
На Донбасс передали 20 тонн гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Общая стоимость оказанной помощи составляет почти 800 тыс. гривен

На оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что более 20 тонн строительных материалов передано военно-гражданским администрациям городов Красногоровка и Марьинка коммунальных лечебно-профилактических учреждений "Марьинская центральная районная больница" и "Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского районного совета.

Сообщается, что 20 тонн стройматериалов, а это практически 5000 кв. м бельгийского кровельного рубероида, пойдут на перекрытие и ремонт крыш больниц, а также частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов российских оккупантов. Общая стоимость оказанной помощи составляет почти 800 тыс. грн.

В общем от начала работы стратегической гуманитарной инициативы "Помощь Востоку" на Донбасс было доставлено 65 тонн целевой благотворительной помощи преимущественно медицинского назначения на сумму свыше 15 миллионов гривен. Приоритетное направление – поддержка и обеспечение деятельности медицинских учреждений, которые расположены в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса грузовик с 8 тоннами гуманитарной помощи.

РБК-Украина писало, что Европейская комиссия выделит дополнительных восемь миллионов евро для украинцев, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

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