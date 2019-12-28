В течение сегодняшнего дня, 28 декабря, на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских войск. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Сообщается, что украинская сторона зафиксировала два прицельных обстрела. В частности, с полуночи противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям в Широкино. Обстрел велся из оккупированной Саханки.

Ближе к обеду 20 минут боевики применяли вооружение БМП по защитникам Крымского.

"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об очередных фактах ограничения мандата на оккупированном Донбассе. Украинская сторона СЦКК обратила внимание на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии.

Отметим, до этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января.